"Le peuple palestinien est soumis au désespoir et à l'agonie depuis bien trop longtemps" a déclaré Ahmad Faisal Muhamad

Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a élu mercredi à l'unanimité Ahmad Faisal Muhamad, représentant permanent de la Malaisie auprès de l'ONU, comme vice-président et rapporteur, a rapporté le média Arab news.

Les rapporteurs sont des experts indépendants qui ont pour mission de contrôler le respect de certains droits de l'homme.

L'Assemblée générale des Nations unies a créé le CEIRPP en 1975 afin de recommander un programme permettant au peuple palestinien d'"exercer ses droits à l'autodétermination sans ingérence extérieure, à l'indépendance nationale et à la souveraineté, et de retourner dans ses foyers et ses propriétés d'où il a été déplacé".

M. Muhamad a déclaré que le peuple palestinien avait été "soumis au désespoir et à l'agonie pendant bien trop longtemps". "La Malaisie", a-t-il dit, "reste convaincue que la solution internationalement reconnue de deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale et sur la base des frontières d'avant 1967, peut être réalisée si la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, déploie tous les efforts nécessaires pour assurer sa pleine mise en œuvre".

En soutenant la cause du peuple palestinien, M. Muhamad a affirmé : "Vous pouvez compter sur le soutien de la Malaisie : "Vous pouvez compter sur l'engagement et le soutien de la Malaisie à l'égard des travaux de ce comité et de la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la souveraineté".

Avant sa nomination et depuis 2019, M. Muhamad était ambassadeur de son pays auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et d’autres organisations internationales, selon le site de l'ONU.