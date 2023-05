Ryad et Washington confirment des discussions en Arabie saoudite entre les belligérants au Soudan

Ils appellent les parties à "s'impliquer activement" pour aboutir à un "cessez-le-feu et une fin au conflit"

Des discussions entre des représentants des forces armées du général Abdel Fattah al-Burhane et des Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo auront lieu samedi en Arabie saoudite, ont confirmé dans un communiqué conjoint Ryad et Washington.

Les Etats-Unis et l'Arabie saoudite se félicitent du "début des discussions pré-négociations" à Jeddah entre les représentants des deux belligérants soudanais et les appellent à "s'impliquer activement" pour aboutir à un "cessez-le-feu et une fin au conflit".