LIVEBLOG: Charles III couronné en grande pompe à Londres lors d'une journée historique

Avec toute la pompe et la solennité des grands événements royaux, le roi Charles III et la reine Camilla franchiront dans quelques heures les portes de l'abbaye de Westminster à Londres pour un couronnement historique.

La cérémonie religieuse anglicane, au rite millénaire, doit commencer à 12h (10H00 GMT) et durer deux heures. Charles III, 74 ans, y sera acclamé, prêtera serment sur la bible, recevra l'onction et sera couronné, vêtu de lourds manteaux ancestraux de soie et d'or.

Camilla, 75 ans, sa deuxième épouse, sera également bénie et couronnée. Charles III est devenu roi à la mort de sa mère Elizabeth II en septembre après 70 ans de règne. Son sacre, unique en Europe, en est la confirmation religieuse