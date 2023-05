Journée de l'Europe : l'UE hésite à envoyer un représentant car Ben Gvir sera présent

Selon Yaïr Lapid, la présence de Ben Gvir à l'événement est une "grave erreur"

L'Union européenne envisage de ne pas envoyer de représentant officiel à la Journée de l'Europe qui doit avoir lieu mardi en Israël, suite à la nomination du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir comme représentant du gouvernement.

Ben Gvir refuse d'être remplacé et le secrétariat du gouvernement n'est pas intéressé à le remplacer.

"Le ministre Ben Gvir a été désigné comme représentant du gouvernement israélien à l'occasion de la Journée de l'Europe et a confirmé sa présence. Entre autres choses, le ministre parlera de l'importance de la guerre commune contre le terrorisme, félicitera les pays européens, appellera au renforcement de la coopération et soulignera la nécessité de s'unir autour de la lutte contre le jihad et les terroristes", indique le bureau du ministre de la Sécurité nationale.

Le ministre estime que même si les représentants de l'Union "ne soutiennent pas son point de vue", ils comprennent très bien qu'Israël est une démocratie et dans une démocratie, il est permis d'entendre des opinions différentes."

Yonatan Sindel/Flash90 Yaïr Lapid

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a déclaré à que "l'envoi d'Itamar Ben Gvir à un rassemblement d'ambassadeurs de l'Union européenne est une grave erreur".

"Le gouvernement embarrasse un grand groupe de pays amis, compromet les votes futurs dans les institutions internationales et nuit à nos relations extérieures. Ben Gvir n'est pas une personne légitime au sein de la communauté internationale", a affirmé Yaïr Lapid.

Le ministre Ben Gvir a déclaré cette semaine que son parti Force juive boycotterait les votes à la Knesset en raison de la réponse "laxiste" de Tsahal aux tirs de roquettes sur le sud la semaine dernière.