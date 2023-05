Les USA et l'Arabie saoudite discutent d'un projet de chemin de fer au Moyen-Orient

A Riyad, plusieurs responsables ont évoqué une vision commune d'un Moyen-Orient plus sûr et plus prospère, interconnecté à l'Inde et le monde.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a rencontré des hauts fonctionnaires saoudiens, émiratis et indiens en Arabie saoudite, samedi et dimanche, pour discuter d'une initiative conjointe visant à relier les pays arabes de la région par un réseau de chemins de fer et l'Inde par les ports du Golfe. Le projet de chemin de fer a été l'un des sujets abordés lors de la visite, ainsi que la normalisation éventuelle des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Les quatre pays ont par ailleurs publié une déclaration sur le maintien de la trêve au Yémen et sur les efforts déployés au Soudan.

Pendant sa visite, Sullivan a également rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salmane, le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis Cheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan et le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde Ajit Doval pour discuter d'une vision commune d'un Moyen-Orient plus sûr et plus prospère, interconnecté avec l'Inde et le monde. La réunion a eu lieu après une période au cours de laquelle les liens entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ont été mis à mal par les réductions de la production de pétrole par l'OPEP+ dirigée par les Saoudiens et par l'assassinat en 2018 du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi.

Sullivan a salué les progrès significatifs dans les pourparlers visant à consolider la trêve au Yémen, qui dure maintenant depuis 15 mois, et a remercié l'Arabie saoudite pour son soutien lors des évacuations du Soudan. Une délégation saoudienne cherche à obtenir un accord de cessez-le-feu permanent au Yémen, où le conflit, largement considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran, a fait des dizaines de milliers de morts et déclenché une des pires crises humanitaires au monde. Un haut responsable israélien de la sécurité a déclaré qu'Israël espérait une percée dans les efforts de normalisation de ses liens avec l'Arabie saoudite à l'occasion de cette rencontre, bien que la déclaration de la Maison Blanche ne mentionne pas Israël.