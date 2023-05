Le ministre israélien des AE Eli Cohen se rend en Inde pour une visite diplomatique

Eli Cohen inaugurera également le "Chemin juif" dans la ville de Mumbai

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s'envole lundi soir pour une importante visite politico-économique à New Delhi et Mumbai. Il y rencontrera le Premier ministre indien Narendra Modi et les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Agriculture.

"Cette importante visite politique en Inde vise à approfondir le partenariat stratégique d'Israël avec l'une des plus grandes puissances mondiales. Lors de mes rencontres avec le Premier ministre indien Narendra Modi et mon collègue le ministre des Affaires étrangères Jaishankar, nous allons promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'innovation", a affirmé Eli Cohen.

Avi Ohayon/GPO Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, son épouse et le Premier ministre indien Narendra Modi

"L'Inde peut jouer un rôle important dans l'élargissement du cercle de la paix et la promotion des accords d'Abraham, qui conduiront à la prospérité et au renforcement de la stabilité régionale. Je viens en Inde avec une importante délégation d'hommes d'affaires et d'entreprises dans le but d'exploiter l'énorme potentiel des relations commerciales bilatérales et de promouvoir l'accord de libre-échange entre les deux pays", a-t-il ajouté.

Press Information Bureau via AP Le Premier ministre indien Narendra Modi

Eli Cohen dirige une délégation économique en Inde, en coopération avec l'Association des fabricants et l'Institut d'exportation israéliens. La délégation comprend 36 hommes d'affaires, principalement dans les domaines de la gestion de l'eau et de l'agriculture. Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères ouvrira également le forum économique israélo-indien.

Le ministre devrait signer des accords dans les domaines de la construction, des soins médicaux et de la gestion de l'eau. Eli Cohen inaugurera aussi le "Chemin juif" dans la ville de Mumbai et visitera le Centre Habad (centre juif) de la ville où a eu lieu l'attentat terroriste meurtrier de 2008.