Le passager a créé une émeute en exigeant de fumer en plein vol

Un avion de la compagnie United Airlines qui assurait la liaison entre New York et Tel Aviv a été contraint d’atterrir en urgence à Madrid après qu'un passager a créé une émeute à bord, jeudi matin. L’équipage a décidé de ne pas prendre de risque et a écourté le vol de quatre heures en atterrissant dans la capitale espagnole, a rapporté le journal israélien Israel Hayom.

(AP Photo/Mark Lennihan) Aéroport à New York

Les premières informations indiquent que le passager mis en cause a exigé de fumer en plein vol, menaçant le personnel de bord de faire s'écraser l'avion si cela continuait à lui être refusé. L'homme complètement déchaîné, dont la nationalité n’a pas été révélée, a été débarqué et remis à la police espagnole. Après un retard de plusieurs heures, l’appareil a pu redécoller de Madrid, et se dirige actuellement sans encombre vers Tel Aviv.

Même s’il s’agit d’un événement inhabituel, des cas similaires ont déjà été observés dans le passé au cours de vols assurés par diverses compagnies aériennes. Des avions ont déjà dû être déroutés vers des destinations autres que celles d’origine en raison d’émeutes de passagers pendant le vol.

Daniel Slim/AFP Un avion de la compagnie United Airlines

Il est à noter que ce n’est pas le premier incident sur un vol New York-Tel Aviv. En effet, fin avril, lors de la même liaison également assurée par United Airlines, l’avion a été contraint de faire demi-tour après trois heures de vol après qu’un passager, pris d’un accès de colère se soit mal conduit envers les membres d'équipage. Il avait lui aussi été débarqué et remis à la police new yorkaise.

Le 1er mai, lors d’un vol cette fois au départ de Tel Aviv et à destination de Bangkok, un homme qui avait déclaré à l’équipage qu'il se sentait mal est décédé d’une crise cardiaque.