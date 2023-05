Les autorités américaines saisissent des domaines de sites web liés au Hezbollah

Le ministère américain de la justice a mis la main sur 13 sites en ligne liées à des membres, des entreprises et des organisations liées au Hezbollah

Les autorités américaines ont saisi plus d'une douzaine de domaines de sites web utilisés par des associés, des entreprises et des organisations caritatives du groupe terroristes libanais Hezbollah ayant fait l'objet de sanctions, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

Washington a inscrit le groupe soutenu par l'Iran sur la liste des organisations terroristes et a imposé des sanctions à ses membres, à ses associés et aux entreprises et organisations caritatives qui lui sont affiliées au fil des ans.

Les 13 domaines de sites web saisis comprennent plusieurs domaines pour la télévision al-Manar du groupe, ainsi que les URL de hauts responsables, le secrétaire général adjoint Naim Kassem, les hauts responsables Ibrahim al-Sayed et Ali Damush, ainsi que des organisations caritatives affiliées, la Fondation des martyrs et le Comité Emdad pour la charité islamique.

AP Photo/Bilal Hussein Des camions-citernes transportant du fioul iranien, acheminés par le Hezbollah, arrivent de Syrie à Hermel au Liban

Les sites web ne sont plus accessibles, et seule une image des autorités américaines annonçant qu'elles ont pris le nom de domaine apparaît. L'adresse web principale d'Al-Manar, un domaine libanais, demeure toujours en service.

"Cette saisie démontre la persistance du FBI à utiliser tous les outils dont il dispose pour tenir les terroristes et leurs affiliés responsables lorsqu'ils violent les lois américaines", a déclaré Robert R. Wells, directeur adjoint de la division antiterroriste du FBI, dans le communiqué.

"Le FBI, en collaboration avec ses partenaires internationaux, continuera à rechercher les individus qui contribuent au développement des activités malveillantes du Hezbollah libanais et veillera à ce qu'ils soient traduits en justice, quels que soient l'endroit et la manière dont ils tentent de se cacher".