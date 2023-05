L'Iran va recevoir les avions de combat Soukhoï Su-35 fabriqués en Russie (médias)

L’Iran et la Russie sont en discussion depuis des années pour la livraison à Téhéran d’avions de combat russes

Les médias iraniens ont rapporté ce vendredi matin que la République islamique devrait bientôt recevoir des avions de combat avancés de type Sukhoï Su-35 fabriqués en Russie dès la semaine prochaine. Téhéran a indiqué que l'avion qui arrivera peut transporter des missiles air-air, air-sol et des missiles anti-navires et radar.

La portée de vol maximale de l'avion est de 3 600 km et sa vitesse maximale de 2 500 km/h.

Mi-mars, l'Iran a annoncé avoir finalisé avec la Russie le contrat d’achat d’avions de combat Sukhoï Su-35. Un contrat scellé en dépit de la mise en garde des États-Unis contre la coopération militaire entre Téhéran et Moscou.

Le 7 février, l'Iran a révélé disposer d'une nouvelle base souterraine, dans une vidéo de propagande de l'armée de l'air. Après la diffusion de la vidéo, un ancien responsable de la sécurité américaine a expliqué qu'après l'avoir analysée, il a identifié "deux modèles d'avions de chasse, dont un qui correspond aux dimensions de l'avion Sukhoï Su-35."

Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine rencontre son homologue iranien Ebrahim Raïssi

Selon lui, "il est probable que l'Iran utilisera l'installation souterraine pour stocker l'avion et les autres appareils qui arriveront de Russie".

La relation stratégique entre l'Iran et la Russie s'est renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt cette année que la Russie et l'Iran avançaient des plans pour établir une nouvelle usine pour la production de drones sur le sol russe. Ceci, après que Téhéran a fourni à Moscou des drones suicides Shahed 136. Selon les médias iraniens, il s'agit d'une usine qui sera en mesure de produire au moins 6 000 drones de conception iranienne.

Selon des sources citées dans les médias américains, une délégation iranienne de haut niveau a atterri en Russie début janvier pour visiter le site où l'usine doit être construite, afin de finaliser les derniers détails avant la mise en œuvre du projet.