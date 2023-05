Attentat de Djerba : les funérailles d'Aviel Haddad auront lieu à Netivot

Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête après l'attaque qui a fait 5 morts

Les funérailles d'Aviel Haddad qui a été assassiné mercredi dernier lors de la fusillade à Djerba, en Tunisie, auront lieu ce vendredi à 16h30 (IL) au cimetière de Netivot (sud du pays).

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert à Paris une enquête sur la mort d'un Franco-tunisien de 41 ans dans un attentat mardi soir devant la synagogue de la Ghriba à Djerba, qui a fait quatre autres morts, selon un communiqué jeudi.

Le Pnat, compétent du fait de la nationalité française de l'une des victimes, a ouvert mercredi "une enquête du chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure" (DGSI), précise-t-il.

L'attaque, qui a eu lieu alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d'Afrique, a fait cinq morts: trois gendarmes et deux fidèles, un Israélo-Tunisien et le Franco-Tunisien, tués devant la synagogue par les tirs de du terroriste.

Renforcement de la sécurité des lieux de culte juifs

Gérald Darmanin a donné jeudi instruction aux responsables de la police, de la gendarmerie et de la sécurité de renforcer la protection des rassemblements et des lieux de culte juifs, après l'attentat de mardi. Dans ce télégramme daté de jeudi, le ministre de l'Intérieur insiste sur le "niveau très élevé de la menace terroriste qui pèse sur le pays ainsi que sur le regain de tension observé au niveau international et l'attentat meurtrier contre la synagogue de Djerba".

Bertrand GUAY / AFP Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin

Il attire ainsi l'attention des services, plus particulièrement sur la fête juive de Chavouot du 25 au 27 mai.