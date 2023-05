Le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens a remis la lettre de la jeune fille de 15 ans au pape

Le pape François a reçu une lettre d'un jeune réfugié palestinien lorsque Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, lui a rendu visite au Vatican jeudi.

Au cours de leur rencontre, M. Lazzarini a décrit les défis sans précédent auxquels les réfugiés palestiniens continuent d'être confrontés, notamment en raison de l'absence de toute perspective de solution à leur situation, a rapporté Arab News.

"À l'approche du 75e anniversaire de l'UNRWA, le soutien aux droits de l'homme des réfugiés palestiniens et au travail de l'UNRWA est plus vital que jamais pour les aider à mener une vie digne", a déclaré M. Lazzarini.

"La grave crise financière à laquelle l'agence continue d'être confrontée risque d'anéantir les progrès réalisés par les réfugiés palestiniens en matière de développement humain".

Abed Rahim Khatib/Flash90 Bâtiment de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA)

M. Lazzarini a partagé avec le pape des témoignages recueillis auprès de réfugiés lors de récentes visites en Syrie et au Liban, à la suite des tremblements de terre dévastateurs en février. Il a également remis au pape François une lettre écrite par une jeune fille de 15 ans, Leen, étudiante de l'UNRWA, qui vit dans le camp de réfugiés de Dheisheh, près de la ville de Bethléem, en Cisjordanie.

"Comme les autres enfants du camp, je veux terminer mes études pour pouvoir me construire un bon avenir et aider ma famille et les habitants du camp à améliorer leurs conditions de vie. En tant que réfugiée palestinienne, je veux vivre en paix comme les autres enfants du monde. Nous voulons nos droits, nous voulons vivre dans la liberté, la paix et la sécurité, et nous voulons aller à l'école en paix et sans crainte", a-t-elle écrit.

M. Lazzarini a également informé le pape du travail réalisé par l'UNRWA, notamment des projets d'éducation dans plus de 700 écoles accueillant plus d'un demi-million de jeunes réfugiés. Le programme d'éducation est le plus important programme de l'agence et est, selon elle, façonné par "les valeurs de paix et de tolérance".

AP Photo/Khalil Hamra

M. Lazzarini a demandé au pape de l'aider à faire en sorte que le sort des 5,9 millions de réfugiés palestiniens ne soit pas oublié et que leur droit à vivre dans la paix et la dignité soit protégé.

L'an dernier, l’agence de l’ONU avait découvert une "cavité artificielle souterraine" sous une école de la bande de Gaza, contrôlée par le groupe terroriste du Hamas.