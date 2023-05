La Suède remporte le concours de l'Eurovision, Israël atteint la 3ème position

La France est arrivée à la 16ème place

La Suède a remporté le Concours Eurovision de la chanson 2023 à Liverpool suivie de la Finlande et de l'Israélienne Noa Kirel qui a atteint la troisième place du podium avec "Unicorn".

Noa Kirel, 22 ans, a terminé le concours avec 362 points au total - 177 issus du jury et 185 des téléspectateurs. L'Etat hébreu a obtenu les meilleures notes du jury de la part de l'Italie, l'Azerbaïdjan, de la France, de l'Arménie et de la Pologne, et a terminé à la seconde place du classement général à l'issue du vote du jury.

Noa Kirel

"Wow, je n'ai pas les mots pour expliquer à quel point c'était incroyable de représenter mon pays alors que des millions de yeux dans le monde entier regardent chaque mouvement", a déclaré Noa Kirel après sa performance. "Je sens que le pays est fier de moi, et c'est ce qui est le plus important pour moi", a-t-elle ajouté.

"Félicitations Noa Kirel, tu es phénoménale ! Tu es la numéro 1 pour nous!", a tweeté le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Noa Kirel a été fortement soutenue sur les réseaux sociaux par de grandes personnalités israéliennes comme Gal Gadot ou encore Rotem Sela.

Loreen, déjà arrivée première du concours en 2012, est la deuxième artiste à remporter deux fois l'Eurovision après Johnny Logan pour l’Irlande dans les années 80. La France est arrivée à la 16ème place représentée par La Zarra.