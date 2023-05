Eurovision : indignation après un doigt d'honneur de La Zarra, représentante de la France

La France a obtenu la 16e place du classement, avec seulement 104 points

La Zarra, qui représentait la France à l'Eurovision samedi soir, a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux après avoir fait un doigt d'honneur face caméra à l'annonce des points qui lui ont été attribués par le public. Visiblement très déçue de son classement, la chanteuse n'a même pas attendu la fin des votes pour quitter la Liverpool Arena où se déroulait la 67e édition du concours de la chanson.

"Je veux lui dire qu'elle ne représente pas plus la France que Macron, et qu'elle est vulgaire comme lui", a réagi un internaute. "Les gens disent que c'est une reine, mais quand on est capable de sous-estimer autant cette compétition, c'est juste nul. Quelle image de la France", a écrit un autre.

La Zarra a régi à la polémique en se défendant d'avoir fait un doigt d'honneur, affirmant qu'il s'agissait d'"un geste de déception générationnel". "Bien que je représente la France, j'ai aussi une culture et c'est un peu générationnel, ce n'est pas un geste négatif. C'est un geste de déception que l'on utilise entre amis. Je peux comprendre qu'ailleurs ce soit perçu comme un autre geste", a-t-elle déclaré peu après, en salle de presse.

La chanteuse canadienne d'origine franco-marocaine avait été choisie en janvier de cette année par France Télévision pour représenter l'Hexagone à l'Eurovision avec son titre "Evidemment". Pourtant bien placée dans les pronostics qui lui prédisaient une quatrième position au classement dans les derniers jours avant la finale, l'artiste n'a finalement obtenu que la 16e place, avec seulement 104 points.

L'Eurovision a été remportée par la Suède, dont la chanteuse Loreen a obtenu 583 points avec son titre "Tattoo", suivie par la Finlande et par Israël.