Un Américain condamné en chine à la prison à vie pour "espionnage"

Le communiqué du tribunal ne mentionne pas la nature précise des faits qui étaient reprochés au ressortissant américain

John Shing-wan Leung, également connu sous le nom de Liang Chengyun, un Américain âgé de 78 ans, résident permanent de Hong Kong, a été condamné en Chine à la prison à vie pour "espionnage", a annoncé lundi un tribunal local. Une condamnation aussi lourde visant un citoyen étranger pour ce motif est relativement rare dans ce pays et risque de dégrader encore davantage les relations entre Chinois et Américains, déjà au plus bas.

AP Photo/Susan Walsh Joe Biden

John Shing-wan Leung "s'est rendu coupable d'espionnage et a été condamné à la réclusion à perpétuité ainsi qu'à la privation à vie de ses droits politiques", a indiqué dans un communiqué le Tribunal populaire intermédiaire de Suzhou (est de la Chine). Ses bien personnels D’une valeur de 500 000 yuans (66 000 euros) ont également été confisqués.

Le procès en première instance de John Shing-wan Leung s’est tenu lundi, visiblement à huis clos comme c'est généralement le cas pour ce type d'affaires. Le communiqué ne mentionne pas la nature précise des faits qui étaient reprochés au ressortissant américain. Sa profession et son activité n'étaient par ailleurs pas claires dans l'immédiat.

AFP / NOEL CELIS Xi Jinping

Cette condamnation intervient sur fond de déplacement cette semaine au Japon du président américain Joe Biden pour y participer au sommet du G7 organisé à Hiroshima du 19 au 21 mai. Les relations sino-américaines se sont refroidies ces dernières années en raison de désaccords sur de nombreux sujets. Taïwan, Hong Kong, les Ouïghours, la high-tech ou le commerce font notamment partie des sujets de discorde entre les deux nations.