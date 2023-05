Israël en recul dans le classement des meilleures universités du monde

Neuf universités israéliennes figurent dans le classement

Moins bien financés que de nombreuses universités dans le monde, les deux tiers des établissements d'enseignement supérieur israéliens ont chuté dans les classements mondiaux.

Neuf universités israéliennes figurent dans l'édition 2023 de la liste Global 2000 du Center for World University Rankings (CWUR) recensant les 2 000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde, la plus haute dans le classement étant l'Université hébraïque de Jérusalem.

CWUR - éditeur du plus grand classement académique des universités mondiales - a analysé 62 millions de points de données basés sur les résultats pour classer les universités du monde entier selon quatre facteurs - qualité de l'enseignement (25%), employabilité (25%), qualité du corps professoral ( 10 %) et performance de la recherche (40 %). Le classement porte sur 20 531 universités dans 95 pays.

Trois universités israéliennes se sont améliorées par rapport à l'année dernière, tandis que six ont chuté dans le classement. Le principal facteur de leur déclin est la performance de la recherche, dans un contexte de concurrence mondiale de la part d'institutions bien financées. Dans la liste Global 2000, deux universités israéliennes se sont mieux classées que l'année dernière en termes de performances de recherche, tandis que sept sont moins bien placées.

AP / Charles Krupa Bibliothèque de l'Université d'Harvard

L'Université hébraïque de Jérusalem a perdu trois places et pointe désormais en 70e position en raison de la baisse de la qualité des performances de son corps professoral et de la recherche, même si elle s'est améliorée dans la qualité de l'éducation et des indicateurs d'employabilité. L' Institut Weizmann des sciences de Rehovot a chuté de 13 places pour pointer à la 289e position, tandis que l'Université de Tel Aviv (TAU) a gagné une place pour se hisser à la 154e position - devant le Technion-Israel Institute of Technology de Haïfa (176e) et l'Université Ben Gourion du Néguev (363e). Les autres universités israéliennes du Global 2000 sont l'Université Bar-Ilan (559e), l'Université de Haïfa (660e), l'Université Ariel de Samarie (1 552e) et l'Université Reichman d'Herzliya (1 931e).

Pour la 12e année consécutive, l'Université de Harvard est numéro un, suivie par deux autres établissements privés américains - le Massachusetts Institute of Technology et l'Université de Stanford en Californie, tandis que Cambridge et Oxford au Royaume-Uni - classés respectivement quatrième et cinquième - sont les meilleurs établissements publics d'enseignement supérieur au monde. Le reste du top 10 mondial est occupé par d'autres universités privées américaines - Princeton, Chicago, Columbia, Pennsylvanie et Yale.

JEENAH MOON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Université de Columbia

Dans l'ensemble, les États-Unis sont le pays le plus représenté dans le Global 2000 avec 332 représentants, soit trois de moins que l'an dernier. Le Canada compte 40 établissements dans le tableau, mené par l'Université de Toronto au numéro 23.

L'Europe reste un acteur majeur du classement avec 640 institutions dans le top 2000, mais le tableau général pour 2023 s'assombrit pour le continent, dans un contexte de concurrence mondiale croissante, a déclaré le CWUR. Au Royaume-Uni, le succès de Cambridge et d'Oxford masque le recul de près de 60 % des établissements britanniques dans les classements. Dans l'ensemble, le Royaume-Uni compte 93 représentants - un de moins que l'an dernier - dans le Global 2000.

La France compte quant à elle cinq universités dans le top 50, soit deux de moins que le Royaume-Uni. La première institution française pour la quatrième année consécutive est l'Université PSL (Paris Sciences et Lettres), qui se classe au 21e rang mondial. Seuls 18 établissements français ont fait mieux que l'an dernier, un conservant sa place et 57 reculant dans le classement. Au total, la France compte 76 établissements – un de moins que l'an dernier – parmi les 2 000 meilleures universités du monde.

Les dix meilleures universités d'Europe cette année sont : Cambridge (Royaume-Uni, 4e), Oxford (Royaume-Uni, 5e), UCL (Royaume-Uni, 19e), PSL (France, 21e), Imperial College (Royaume-Uni, 29e), ETH Zurich (Suisse , 30e), Paris Saclay (France, 32e), Copenhague (Danemark, 35e), Karolinska Institute (Suède, 38e) et Paris City University (France, 39e).