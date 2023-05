L'Iran et la Russie "sont en train d'amplifier" leur coopération militaire, selon la Maison Blanche

"Nous utilisons les outils à notre disposition pour dénoncer et perturber ces activités et nous sommes prêts à faire plus"

L'Iran et la Russie "sont en train d'amplifier leur coopération militaire sans précédent", a dit lundi un porte-parole de la Maison Blanche, citant en particulier la livraison de drones iraniens utilisés par l'armée russe en Ukraine. "Nous utilisons les outils à notre disposition pour dénoncer et perturber ces activités et nous sommes prêts à faire plus" a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, ajoutant que les Etats-Unis allaient annoncer de nouvelles sanctions "dans les prochains jours".