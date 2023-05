Anniversaire de la "Nakba" à l'ONU : Mahmoud Abbas réclame "la suspension" d'Israël

Plusieurs dizaines de pays ont annulé leur participation à l'événement, après l'intense campagne diplomatique menée par Israël

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a réclamé lundi à l'ONU qu'Israël soit "suspendu" de l'organisation internationale pour l'"agression" et l'"occupation" des Territoires palestiniens, à l'occasion du 75e anniversaire de la "Nakba".

A la faveur d'une résolution votée en novembre, les Nations unies commémorent pour la première fois ce lundi ce que les Palestiniens appellent la "Catastrophe" ("Nakba" en arabe) engendrée par la proclamation de l'indépendance d'Israël.

"Nous exigeons aujourd'hui officiellement, conformément au droit international, que l'on s'assure qu'Israël respecte les résolutions de l'ONU, sous peine de suspension de son adhésion à l'organisation", a martelé dans un discours d'une heure le président de l'Autorité palestinienne.

Mahmoud Abbas, dont "l'Etat de Palestine" a le statut d'observateur à l'ONU, s'exprimait en arabe lors d'une session spéciale du Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien, où étaient conviés des dizaines d'ambassadeurs auprès des Nations unies.

Alex Kent / AFP Une manifestante propalestinienne lors d'un rassemblement marquant le 75e anniversaire de la "Nakba" à New York, le 13 mai 2023

Le président de l'AP a accusé Israël, depuis son indépendance proclamée le 14 mai 1948 - à la suite du vote de l'ONU le 29 novembre 1947 du partage de la Palestine en deux Etats juif et arabe - de n'avoir "jamais rempli ses obligations et les prérequis de son adhésion à cette organisation".

Mahmoud Abbas a comptabilisé "environ 1 000 résolutions depuis 1947 votées par l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l'Homme" des Nations unies.

"A ce jour, pas une résolution n'a été appliquée", a fustigé le dirigeant palestinien La 'Nakba' n'a pas commencé en 1948 et n'a pas cessé après cette date. Israël, la puissance occupante, poursuit son occupation et son agression contre le peuple palestinien, continue de nier cette 'Nakba' et rejette les résolutions internationales sur le retour des réfugiés palestiniens", a encore dénoncé M. Abbas.

AP Photo/Seth Wenig

De son côté, Israël a fustigé cette commémoration par l'ONU. "L'idée qu'une organisation internationale puisse marquer la création de l'un de ses États membres comme une catastrophe ou un désastre est à la fois consternante et répugnante. Cet événement est une tentative flagrante de déformer l'histoire, en négligeant le fait que ceux qui se présentent comme les victimes étaient en réalité les agresseurs, qui ont déclenché une guerre sur cinq fronts contre l'État d'Israël nouvellement créé. Cette horrible falsification ne doit en aucun cas être tolérée", a notamment déclaré Gilad Erdan, ambassadeur d'Israël à l'ONU.

"Nous combattrons le mensonge de la 'Nakba' de toutes nos forces et ne permettrons pas aux Palestiniens de continuer à déformer l'histoire", a pour sa part affirmé le ministre israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Eli Cohen s'est par ailleurs félicité que plusieurs dizaines de pays - 45 selon certaines sources- aient annulé leur participation à l'événement, après l'intense campagne diplomatique menée par Israël à l'ONU, en amont de la commémoration.