"George Soros déteste l'humanité", selon Elon Musk

"Il veut éroder le tissu même de la civilisation"

Elon Musk a écrit sur Twitter que George Soros "hait l'humanité" et que le milliardaire et méga-donateur progressiste "me rappelle Magneto", un méchant de bande dessinée qui figure dans la série X-Men de Marvel, a rapporté le Jewish Telegraphic Agency.

Les attaques contre M. Soros interviennent alors que Twitter est critiqué pour sa politique laxiste en matière d'incitation à la haine depuis que M. Musk, l'une des personnes les plus riches du monde, a racheté la plateforme l'année dernière. Soros est au centre de nombreuses théories du complot antisémites.

AFP Photo/FABRICE COFFRINI George Soros

https://twitter.com/i/web/status/1658302168422813698

Comme Soros, le personnage de Magneto est un survivant de la Shoah. Brian Krassenstein, un journaliste juif libéral, a noté ce parallèle dans une réponse au tweet de Musk, écrivant que "les expériences de Magneto pendant la Shoah en tant que survivant ont façonné sa perspective ainsi que sa profondeur et son empathie", et que Soros "est attaqué sans arrêt pour ses bonnes intentions que certains Américains pensent être mauvaises simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ses affiliations politiques".

"Vous supposez qu'il s'agit de bonnes intentions. Ce n'est pas le cas. Il veut éroder le tissu même de la civilisation. Soros déteste l'humanité", a répondu Musk.

Alors que Musk s'est insurgé contre les politiques progressistes, le bureau d'investissement de la famille Soros a liquidé son investissement dans Tesla, la société de voitures électriques du milliardaire.