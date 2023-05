Le grand rabbin d'Ukraine rend visite à Vahid Beheshti, militant irano-britannique

Le militant iranien veut que le gouvernement britannique désigne le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI) comme un groupe terroriste

Moshe Azman, grand rabbin d'Ukraine, et Stuart Polak, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, ont rendu visite mercredi au journaliste iranien et militant des droits de l'homme Vahid Beheshti, hospitalisé après une grève de la faim de 72 jours.

Par cette grève de la faim, Vahid Beheshti espérait faire entendre sa voix, alors qu'il réclame que le gouvernement britannique ajoute le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) à la liste des organisations terroristes. La protestation de M. Beheshti a suscité une grande solidarité au sein de la population et a été soutenue par plus de 120 membres du Parlement britannique, qui ont signé la pétition appuyant sa demande. Lors d'un récent rassemblement, ils ont exprimé leur soutien au militant et ont souligné "la grande unité du monde occidental aujourd'hui contre le régime iranien".

M. Polak et le rabbin Azman ont exprimé leur solidarité face au combat du militant, qui appelle le gouvernement britannique "à reconnaître l'Iran comme un véritable sponsor du terrorisme, qui fournit la technologie des missiles et les drones utilisés pour blesser des citoyens innocents en Ukraine".

A ce jour, l'Iran et la Grande-Bretagne entretiennent des relations diplomatiques.

Le grand rabbin d'Ukraine l'a encouragé dans sa guerre "contre l'axe du mal". "En tant que chef religieux, je suis peiné de voir une personne prendre des mesures aussi extrêmes pour lutter pour la justice", a déclaré le rabbin Azman. "La situation de M. Beheshti est un rappel important des luttes permanentes auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées dans leur quête de paix et de sécurité. Son combat contre la violence et le terrorisme est courageux et louable", a-t-il affirmé.

Le rabbin Azman a appelé le gouvernement britannique à tenir compte de la demande de M. Beheshti. "Cette situation exige de l'attention et de l'engagement. Nous devons nous rappeler que la paix ne peut être atteinte que par la compréhension, le respect et la justice". Le grand rabbin a également souligné l'importance de l'unité mondiale face au terrorisme. "Le combat de M. Beheshti ne doit pas être mené par lui seul. Le temps est venu pour nous, en tant que communauté internationale, de nous unir contre toute forme de violence et de lutter pour la paix".

The Chief Rabbinate for Ukraine Le grand rabbin d'Ukraine et Stuart Polak, membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni

À l'issue de cette rencontre, M. Beheshti a adressé un message à ses partisans sur Twitter : "Nous avons eu beaucoup de choses à nous dire, et nous partageons un ennemi commun. J'ai hâte de poursuivre notre travail ensemble pour désigner l'IRGC comme une organisation terroriste".

Fin février, Vahid Beheshti s'était installé en face de l’entrée du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, dans le centre de Londres, et entamé une grève de la faim pour attirer l'attention sur sa requête.

Fin janvier, le chef des Gardiens de la Révolution a mis en garde l'Union européenne contre l'"erreur" que constituerait à ses yeux l'ajout du groupe sur la liste des organisations terroristes comme le réclame le Parlement européen.