La star de Netflix Joey King passe des vacances en Israël et se fait tatouer le mot "houmous"

L'actrice est à Tel-Aviv en compagnie de stars israéliennes avec lesquelles elle s'est liée lors du tournage d'une mini-série

La star américaine de la série Netflix "The Kissing Booth", Joey King, prend du bon temps à Tel-Aviv et le fait savoir à ses millions de followers sur ses réseaux sociaux.

"J'ai passé le meilleur moment de ma vie à Tel Aviv ?!? Coupable", a écrit l'actrice de confession juive dans un post Instagram.

Ces derniers mois, King a tourné pour la mini-série "We Were the Lucky Ones", aux côtés d'Amit Rahav, Lior Ashkenazi, Hadas Yaron et Michael Aloni. Elle a développé un lien étroit avec eux et ils ont partagé de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.

Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Joey King, Kaitlyn Dever, et Hunter King assistent aux 2020 Film Independent Spirit Awards le 08 février 2020 à Santa Monica, Californie.

King, qui a visité tous les principaux sites touristiques de la ville, s'est attablée avec Ashkenazi pour un déjeuner au houmous, qu'elle a apparemment beaucoup apprécié, car peu de temps après, elle a posté une photo avec le mot "houmous" tatoué en hébreu sur sa nuque, fait par le tatoueur Ronni Winkler.

L'actrice de 23 ans, en bikini noir, apparait également aux côtés de l'actrice de "Shtisel" Hadas Yaron. Son fiancé Steven Piet apparaît également sur plusieurs de ses clichés.

Joey King est la plus jeune de ses sœurs, Kelli King et Hunter King, toutes deux également actrices.