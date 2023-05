L'envoyée américaine chargée de la lutte contre l'antisémitisme fustige les attaques contre George Soros

"Autrefois, les antisémites invoquaient la famille Rothschild pour faire avancer leurs conspirations sur les Juifs. Aujourd'hui, ils utilisent Soros"

Deborah Lipstadt, l'envoyée de l'administration Biden pour la lutte contre l'antisémitisme a fustigé vendredi les attaques contre le milliardaire juif George Soros, un jour après que le ministre de la Diaspora Amichai Chikli a pris la défense d'Elon Musk, qui a affirmé que Soros "haïssait l'humanité".

Lundi, M. Musk a comparé le philanthrope à un méchant de bande dessinée, s'attirant l'ire du ministère des affaires étrangères, de l'ADL et d'autres organisations juives, qui ont déclaré que ces propos attisaient l'antisémitisme. Le ministre des affaires étrangères, Eli Cohen, a toutefois désavoué par la suite la déclaration de son bureau.

"En tant que ministre israélien chargé de la lutte contre l'antisémitisme, je tiens à préciser que le gouvernement israélien et la grande majorité des citoyens israéliens considèrent Elon Musk comme un entrepreneur extraordinaire et un modèle à suivre. La critique de Soros, qui finance les organisations les plus hostiles au peuple juif et à l'État d'Israël, est tout sauf de l'antisémitisme, bien au contraire", avait déclaré M. Chikli.

https://twitter.com/i/web/status/1659281859954503692 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'envoyée spéciale américaine chargée de surveiller et de combattre l'antisémitisme, a été la première responsable de Joe Biden à s'exprimer sur le sujet, en tweetant vendredi que "indépendamment de ce que l'on pense de la politique de George Soros, il est tout à fait fallacieux de nier que de nombreuses attaques ad hominem à son encontre reposent sur une rhétorique antisémite classique". "Autrefois, les antisémites invoquaient la famille Rothschild pour faire avancer leurs conspirations sur les Juifs. Aujourd'hui, ils utilisent Soros pour le faire", a-t-elle ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1659657836937224202 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'organisation Aipac a appuyé les propos de M. Chikli dans un tweet en soutenant que "George Soros soutient depuis longtemps des groupes anti-israéliens".

https://twitter.com/i/web/status/1562496370241851396 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministère des affaires étrangères a associé les commentaires de M. Musk à l'antisémitisme. M. Soros, âgé de 92 ans, est depuis longtemps la cible des conservateurs qui soutiennent des causes et des hommes politiques progressistes aux États-Unis et dans le monde entier. Depuis une dizaine d'années, certaines de ces attaques font écho à des théories du complot antisémites, dépeignant Soros comme un sataniste, l'accusant de chercher à contrôler le monde.