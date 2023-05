La Chine exprime son "fort mécontentement" face au communiqué du G7

"Le G7 a insisté pour manipuler les questions liées à la Chine, salir et attaquer la Chine", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères

La Chine a exprimé samedi son "fort mécontentement" face à un communiqué publié par les dirigeants du G7 qui visait Pékin sur des questions telles que la mer de Chine méridionale, les droits de l'homme et une ingérence présumée dans leurs démocraties.

Les dirigeants des sept pays les plus riches, dont le président américain Joe Biden, participent depuis vendredi à un sommet dans la ville japonaise d'Hiroshima.

CRÉDITKENNY HOLSTON / POOL Le président américain Joe Biden, le Premier ministre australien Anthony Albanese, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre indien Narendra Modi tiennent une réunion quadruple en marge du sommet des dirigeants du G7 à Hiroshima le 20 mai 2023.

Le bloc a publié une déclaration appelant la Chine à "ne pas mener d'activités d'ingérence" et a exprimé ses inquiétudes concernant les violations présumées des droits de l'homme en Chine, en particulier dans les régions de l'extrême ouest du Tibet et du Xinjiang. Ils ont également déclaré que les pays du G7 étaient "gravement préoccupés" par les différends territoriaux en mer de Chine méridionale, accusant indirectement la Chine de "coercition".

Pékin a également été exhorté par le G7 à user de son influence pour faire pression sur la Russie afin qu'elle mette fin à son invasion de l'Ukraine. Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a riposté samedi soir, affirmant que "l'approche du G7 n'a aucune crédibilité internationale". "Le G7 a insisté pour manipuler les questions liées à la Chine, salir et attaquer la Chine", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "La Chine exprime son vif mécontentement et sa ferme opposition et a déposé une protestation officielle auprès du Japon, pays hôte du sommet, ainsi que d'autres parties concernées."

AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Cette photographie prise et publiée par le service de presse présidentiel ukrainien le 20 mai 2023 montre le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) serrant la main du chancelier allemand Olaf Scholz, en marge de la conférence des dirigeants du G7.

La déclaration du G7 a souligné "l'importance de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan", mais Pékin a répondu en critiquant le bloc pour ne pas manifester une opposition claire à l'indépendance de Taiwan.

"Le G7 claironne qu'il veut évoluer vers un monde pacifique, stable et prospère. Mais en fait, il entrave la paix mondiale, sape la stabilité régionale et inhibe le développement d'autres pays", a déclaré le porte-parole. Le communiqué d'Hiroshima est le résultat de négociations entre les pays du G7, qui ont des approches différentes sur la manière de traiter avec la Chine. Certaines nations, dont les États-Unis, sont favorables à une ligne plus forte tandis que d'autres en Europe veulent éviter une nouvelle confrontation.