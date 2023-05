Le groupe annonce de nouvelles discussions pour l'utilisation "responsable" de l'Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle (IA) a été l'un des sujets abordés par les dirigeants mondiaux lors du sommet annuel du G7, qui déclare dans un communiqué que de nouvelles discussions auront lieu autour de l'utilisation "responsable" de l'IA. Selon le communiqué final, les problèmes urgents seront abordés.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada et le Japon font partie du groupe de sept nations connu sous le nom de G7.

"Nous chargeons les ministres concernés d'établir le processus d'Hiroshima sur l'IA, par le biais d'un groupe de travail du G7", indique le communiqué du groupe, "pour des discussions sur l'IA générative d'ici la fin de cette année". Ces discussions pourraient inclure des sujets tels que la gouvernance, la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, la promotion de la transparence, la réponse à la manipulation d'informations étrangères, y compris la désinformation, et l'utilisation responsable de ces technologies", ajoute le communiqué.

"Alors que l'évolution technologique rapide a renforcé les sociétés et les économies, la gouvernance internationale des nouvelles technologies numériques n'a pas nécessairement suivi le rythme. La gouvernance de l'économie numérique doit continuer à être mise à jour conformément à nos valeurs démocratiques communes", a précisé le groupe, et "pour la protection contre le harcèlement, la haine et les abus en ligne".

Parmi les craintes du public, qui observe les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, figurent notamment celle de la suppression massive d'emplois. Auditionné devant le Congrès américain, Sam Altman, dirigeant de la société OpenAI à l'origine du robot conversationnel ChatGPT qui déchaîne les passions, a plaidé pour une régulation de l'intelligence artificielle face aux dommages qu'elle pourrait causer sur les sociétés.

"Nous pensons que la régulation des gouvernements sera cruciale pour éviter les dangers posés par des outils de plus en plus puissants. Le gouvernement américain pourrait par exemple envisager de mettre en place une combinaison d'exigences en matière de licences et de tests pour le développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle au-delà d'un certain seuil de capacités ", a déclaré le PDG.