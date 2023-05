Gestion de l'eau : Renaud Muselier veut des partenariats avec Israël

"Il y a un vrai savoir-faire en Israël dans ces domaines"

Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, est actuellement en visite en Israël dans le cadre de l'Ecomotion Week, le rendez-vous international de la mobilité intelligente. Chaque année, l’événement rassemble le meilleur des technologies du pays, notamment dans les domaines de l'irrigation et de l'agriculture.

"Je m'étais engagé à venir avec une forte délégation ici en Israël pour les 75 ans du pays. Les Israéliens sont très forts pour l'adaptation urbaine et les start-up", a déclaré M. Muselier ce dimanche soir dans le Prime.

M. Muselier a évoqué le "Plan Or Bleu", "destiné à économiser l'eau et à mieux penser sa gestion dans le sud de la France, frappé par la sécheresse. Il s'agit d'"un plan qui s'appuie sur les forces en présence, et qui n'hésite pas à s'inspirer d'expériences menées de l'autre côté de la Méditerranée, notamment en Israël", explique le quotidien la Tribune Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Les Israéliens sont très forts sur les questions de traitement de l'eau. J’espère de futurs partenariats dans ce domaine entre notre région et l'État d'Israël. Il y a un vrai savoir-faire", a-t-il affirmé à i24NEWS.

M. Muselier a dit espérer la naissance de partenariats entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Etat d'Israël. "On a besoin de travailler ensemble, et c'est le sens de ce déplacement", a-t-il conclu.