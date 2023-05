Madonna va se rendre en Israël pour célébrer la fête de Shavouot

La chanteuse fait son grand retour en Terre sainte

La chanteuse Madonna se rendra en Israël en fin de semaine pour la première fois depuis qu'elle a participé au concours de l'Eurovision de la chanson à Tel-Aviv en 2019, pour célébrer la fête juive de Shavouot (Pentecôte). Elle se rendra sur la tombe du rabbin Isaac Louria et de son maître spirituel, le fondateur du centre de Kabbale Shraga Berg.

Photo by John Shearer/Invision/AP

Madonna qui n'est pas juive a étudié la Kabbale et a décidé de se rajouter le prénom Esther en 2004. Un des titres de l’album "Confessions on a Dancefloor", sorti en 2005, s’intitule "Isaac", avec la voix de Yitzhak Sinwani, citant un texte en hébreu.

L'interprète de "Like a Prayer" a acheté une maison en Israël et ne se produit pas les vendredis et samedis. Lors d'un spectacle au Parc Hayarkon en 2009, elle a déclaré qu'Israël était le "centre énergétique du monde".

En 2012, elle a lancé le coup d'envoi de sa tournée de concerts au stade Ramat Gan. En 2013, elle et son deuxième mari Guy Ritchie ont célébré la bar-mitzvah de leur fils Rocco au Kabbalah Center de New York.

"Je ne me suis pas convertie, j'ai étudié la Kabbale pendant de nombreuses années et je fais beaucoup de choses qui pourraient faire croire aux gens que je suis juive, mais ces rituels sont liés à ce que j'appelle l'arbre de circonstances de la vie' et sont beaucoup plus liés au fait que je me considère comme une fille d'Israël, mais non-juive", a déclaré l'artiste aux plus de 300 millions de disques vendus lors d'une interview en 2015.