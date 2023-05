L'invasion russe de l’Ukraine pousse l’OTAN à remanier ses dispositifs de défense

L'Otan veut disposer d'une force de 300 000 soldats prêts à être déployés dans un délai de 30 jours.

Quinze mois après le début de la guerre contre l'Ukraine, et à un peu plus d'un mois du sommet des dirigeants de l'Otan à Vilnius, l'Alliance renforce ses défenses et remanie les plans de protection de tous ses membres. En effet, en réponse à l'invasion de l'Ukraine, l'alliance a déployé quatre nouveaux "groupements tactiques" en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, en plus des quatre déjà constitués en Pologne et dans les trois États baltes après la prise de la Crimée par la Russie en 2014.

JAAP ARRIENS / AFP Parachutistes français en entraînement avec l'OTAN en Estonie

Les membres de l'Otan envisagent désormais de porter les déploiements dans les pays baltes et en Pologne à la taille d'une brigade, ce qui signifierait l'ajout de milliers de soldats supplémentaires "là et quand c'est nécessaire". Le message est clair. "Il indique que nous pouvons nous déployer très rapidement dans un délai très court", explique le lieutenant-colonel Edouard Bros, commandant du déploiement français en Estonie, dont les forces participent à l'exercice "Spring storm".

Le matériel militaire, dont le transport est long et compliqué, est prépositionné à l'est dans le cadre de ce plan. Les exercices comme "Spring storm" s'intensifient afin d'aider les forces alliées à mieux communiquer, à travailler ensemble et à connaître le terrain.

Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg

"Ce changement doit rendre l'alliance apte à mener des opérations à grande échelle pour défendre chaque centimètre de son territoire", a déclaré ce mois-ci le général américain Christopher Cavoli, commandant suprême de l'Otan en Europe. "La défense collective est redevenue la tâche la plus importante et nous devons nous mettre en ordre de marche", affirme Kristjan Mae, chef du département de planification des politiques au ministère estonien de la Défense.

L'Otan veut disposer d'une force de 300 000 soldats prêts à être déployés dans un délai de 30 jours.