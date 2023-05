Le président iranien se rend en Indonésie pour approfondir les liens économiques

l'Indonésie cherche à accélérer sa reprise après la pandémie en augmentant ses exportations

Le président iranien Ebrahim Raïssi rencontrera son homologue indonésien Joko Widodo mardi au cours d'un voyage de deux jours visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays à majorité musulmane, dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales accrues, a rapporté l'Associated Press.

Le ministère indonésien des Affaires étrangères a indiqué que M. Raïssi se rendait dans le pays à l'invitation de M. Widodo, l'Indonésie cherchant à accélérer sa reprise après la pandémie en augmentant ses exportations.

Cette visite devrait permettre d'approfondir les liens entre l'Iran et l'Indonésie, car Téhéran souhaite renforcer la coopération après que les deux pays ont conclu ce mois-ci les négociations sur l'accord commercial préférentiel entre l'Indonésie et l'Iran, a déclaré le ministère indonésien du Commerce.

Les données du ministère montrent que le commerce entre l'Indonésie et l'Iran s'est élevé à 54,1 millions de dollars entre janvier et mars, tandis que la valeur du commerce bilatéral a augmenté de plus de 23 % l'année dernière pour atteindre 257,2 millions de dollars.

Présidence iranienne / AFP Le président iranien Ebrahim Raissi

L'Iran est un partenaire commercial non traditionnel pour l'Indonésie, a affirmé Johni Martha, directeur des négociations bilatérales au ministère indonésien du Commerce. "Avec cet accord de partenariat économique, nous espérons élargir notre marché et nos possibilités d'exportation au Moyen-Orient et en Perse", a-t-il ajouté.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est est à la recherche de nouveaux marchés pour diversifier ses options d'exportation et réduire sa dépendance à l'égard de ses partenaires commerciaux traditionnels, dont beaucoup ont été affectés par l'affaiblissement de l'économie mondiale et les risques géopolitiques.

En février, M. Raïssi a rencontré son homologue chinois Xi Jinping afin de renforcer la coopération après leur rencontre en septembre dernier en Ouzbékistan, au cours de laquelle M. Xi a souligné le soutien de la Chine à l'Iran. Les deux pays ont eu des relations tendues avec les États-Unis et ont cherché à se projeter comme un contrepoids à la puissance américaine aux côtés de la Russie.