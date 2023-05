Le rabbin Leo Dee rejette les excuses de CNN : "Ce n'est pas suffisant"

Leo Dee envisage de porter plainte contre CNN et de réclamer des dommages et intérêts

La présentatrice de la chaîne américaine CNN, Christiane Amanpour, a présenté des excuses publiques à l'antenne pour avoir déclaré que Maia, Rina et Leah Dee avaient été tuées dans une "fusillade" (shoot out) et non dans un attentat terroriste palestinien. "Le fait qu'elle ait dit qu'elles avaient tuées dans une fusillade et non brutalement assassinées par des terroristes palestiniens financés par l'Iran est un 'CNNisme' typique où l'on essaie de faire un parallèle entre la victime et les terroristes", a déclaré à i24NEWS Leo Dee, le père et mari des victimes qui a refusé lundi matin les excuses de la journaliste.

Christiane Amanpour avait d'abord écrit un mail privé à Leo Dee pour s'excuser de son erreur de langage. Ce dernier a répondu que ses excuses ne valaient "pas le papier sur lequel elles sont imprimées" et a exigé non seulement des excuses publiques, mais aussi que CNN "change d’attitude envers Israël".

Après une semaine de tollé, Amanpour a présenté ses excuses à l'antenne en moins de 30 secondes. "Le 10 avril, j'ai fait référence aux meurtres d'une famille israélienne : Lucy, Maia et Rina Dee, l'épouse et les filles du rabbin Leo Dee. Je me suis mal exprimée en disant qu’elles avaient été tuées dans une fusillade (ndrl: échange de coups de feux)", a-t-elle déclaré à l’écran. "J'ai écrit au rabbin Leo Dee pour m'excuser et m'assurer qu'il sache que nous nous excusons pour toute douleur supplémentaire que cela a pu lui causer", a-t-elle conclu.

GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Archive - L'animatrice de CNN Christiane Amanpour (à gauche)

Leo Dee a déclaré au micro d’i24NEWS qu'il attendait de CNN, qu'ils changent leur attitude envers Israël et stoppent cette "équivalence morale" présentée entre les victimes de la terreur et les terroristes. "Ils continuent à lancer des contre-vérités sur Israël", a-t-il martelé.

Leo Dee a par ailleurs annoncé envisager de porter plainte contre CNN et réclamer 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts pour les propos tenus par la présentatrice et le traitement partial des évènements par la chaîne.