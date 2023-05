"Plus ils fournissent de munitions destructrices à Kiev, plus le risque d'utiliser des armes nucléaires augmente"

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a soutenu ce mardi que le soutien de l'Occident à l'Ukraine pourrait conduire à l'utilisation d'armes non conventionnelles. "Plus les pays du G7 fournissent à l'Ukraine des armes plus avancées, plus le monde devient dangereux et plus il se rapproche d'un scénario d'apocalypse nucléaire", a-t-il affirmé lors d'une visite diplomatique au Vietnam.

Les paroles de Medvedev surviennent après le sommet du G7 à Hiroshima, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a obtenu un large soutien.

Lors du sommet, les Etats-Unis ont annoncé une aide militaire supplémentaire de 375 millions de dollars à l'Ukraine, sous la forme de munitions, de missiles antichars et de véhicules blindés notamment, après avoir déjà donné vendredi dernier leur feu vert à de futures livraisons d'avions de combat F-16 par d'autres alliés de Kiev.

Evan Vucci / POOL / AFP Le président américain Joe Biden serre la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky

Les pays du G7 ont augmenté les sanctions contre la Russie, afin de renforcer la pression économique pour mettre fin à l'invasion. La série de nouvelles sanctions est conçue pour nuire à l'exportation de technologies et d'équipements qui aideront les efforts de guerre russes, ainsi que pour nuire aux capacités commerciales de la Russie dans les métaux et les diamants.