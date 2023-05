Des chercheurs israéliens découvrent la présence précoce du loup éthiopien en Afrique

Il ne reste qu'environ 500 loups d'Éthiopie

Une équipe de chercheurs internationaux a fait une découverte révolutionnaire sur le site archéologique de Melka Wakena, situé dans les hautes terres du sud-est de l'Éthiopie, où les fouilles ont été dirigées par le professeur Erella Hovers et le Dr Tegenu Gossa de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque de Jérusalem. En 2017, un fossile d'un prédateur de la famille des canidés, identifié comme le loup éthiopien (Canis Simensis), a été retrouvé dans des dépôts datés d'environ 1,5 million d'années.

Il s'agit du tout premier fossile découvert de cet animal, ce qui remet en question les affirmations précédentes selon lesquelles l'espèce serait arrivée en Éthiopie en provenance d'Eurasie il y a seulement 20 000 ans. Les résultats, publiés dans la revue Communications Biology, apportent des preuves irréfutables de la présence précoce du loup d'Éthiopie en Afrique.

Le loup d'Éthiopie, un carnivore de taille moyenne pesant entre 12 et 18 kilogrammes, est actuellement menacé d'extinction. Cette espèce, qui s'est adaptée à un milieu écologique étroit et unique, habite exclusivement les hauts plateaux de l'Éthiopie. Il ne reste qu'environ 500 loups d'Éthiopie, dispersés en populations isolées dans les montagnes de Bale et de Simien.

"Nos recherches indiquent que le loup d'Éthiopie a été confronté à de multiples menaces d'extinction pendant les périodes de réchauffement climatique", explique le professeur Hovers, l'un des principaux chercheurs de l'étude.

"En conséquence, les populations ont été forcées de se retirer dans des régions plus élevées et géographiquement isolées où les conditions adéquates persistaient, ce qui a conduit à la fragmentation des populations. L'espèce s'est rétablie lorsque des conditions plus froides ont permis l'expansion des populations dans des zones plus basses, augmentant ainsi les territoires de l'espèce et favorisant la connectivité entre les populations. Le fossile de Melka Wakena, retrouvé sur un site situé à 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer, représente probablement une telle période de rétablissement".

Pour identifier ce fossile unique, les chercheurs ont utilisé des mesures paléontologiques ainsi que des méthodes statistiques sophistiquées. Les algorithmes bioclimatiques ont été largement utilisés dans la deuxième phase de l'étude, permettant la construction de modèles décrivant les changements environnementaux de l'espèce tout au long de son existence et l'influence des conditions climatiques sur les habitats du loup d'Éthiopie dans les hautes montagnes éthiopiennes.

Les résultats soulignent l'urgence d'agir pour préserver les habitats écologiques et assurer la survie du loup d'Éthiopie, qui est confronté à des menaces croissantes.