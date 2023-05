Twitter a approuvé 83 % des demandes de censure sous Elon Musk

L'un des cas les plus récents de censure gouvernementale s'est produit lors des élections de dimanche dernier en Turquie

Twitter a approuvé 83 % des demandes de censure, y compris celles déposées par des gouvernements autoritaires, depuis l'acquisition de la plateforme par Elon Musk en octobre dernier.

Bien que Musk se soit présenté comme un défenseur de la liberté d'expression, Twitter a approuvé la majorité des demandes de restriction de contenu provenant de pays comme la Turquie et l'Inde qui sont fréquemment accusés de limiter la liberté d'expression. Si avant le rachat de la plateforme par le milliardaire américain, Twitter acceptait 50 % de ces demandes, au cours des six derniers mois, ce chiffre est passé à 83 %, selon l'analyse des données par le portail d'information technologique Rest of World.

L'un des cas les plus récents de censure gouvernementale s'est produit lors des élections de dimanche dernier en Turquie, où les médias sont largement contrôlés par l'État. Twitter a bloqué les comptes critiquant le président Recep Tayyip Erdogan, qui n'a toutefois pas obtenu 50 % des voix nécessaires pour remporter le premier tour des élections.

Angela Weiss/AFP

L'entreprise a annoncé qu'elle répondait à une "procédure judiciaire et qu'elle voulait s'assurer que Twitter reste accessible au peuple turc". Après les réactions négatives, Musk a pris la parole sur les réseaux sociaux et a tweeté : "Le choix est d'étrangler Twitter dans son intégralité ou de limiter l'accès à certains tweets. Lequel voulez-vous ?".

Une situation similaire a suscité des inquiétudes en Inde, où les journalistes reprochent au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi de réprimer la presse et l'opposition. Après que Twitter a supprimé la quasi-totalité du contenu lié à un documentaire de la BBC critiquant M. Modi, M. Musk a dû justifier sa politique. "En Inde, les règles relatives à ce qui peut apparaître sur les médias sociaux sont assez strictes, et nous ne pouvons pas aller au-delà des lois d'un pays", a déclaré M. Musk, ajoutant que cela mettrait son personnel en danger. "Si nous avons le choix entre envoyer nos employés en prison ou nous conformer aux lois, nous nous conformerons aux lois", a-t-il souligné.

Entre-temps, Musk a déclaré à plusieurs reprises que sa plateforme ne "censurerait" pas au nom du gouvernement américain, affirmant que "la censure d'État est une violation directe de la Constitution des États-Unis". En novembre dernier, il a également promis que Twitter ne "censurerait pas les informations véridiques sur quoi que ce soit", appelant ensuite à une "révolution contre la censure en ligne en Amérique".