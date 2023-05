Le pape François, fiévreux, a annulé son programme vendredi

Il doit se rendre à Lisbonne du 2 au 6 août pour les Journées mondiales de la jeunesse

Le pape François, 86 ans, a annulé vendredi matin ses rendez-vous en raison d'un état fiévreux, a indiqué le Vatican sur fond de préoccupations régulières autour de la santé du pontife argentin.

"En raison d'un état fiévreux, le pape François n'a pas reçu en audience ce matin", a déclaré le porte-parole du Saint-Siège Matteo Bruni, sans préciser quel était le programme prévu du pape argentin.

Cette annonce intervient deux mois après l'hospitalisation du pape à Rome en raison d'une pneumonie, dont il était ressorti au bout de trois jours à l'issue d'une cure d'antibiotiques.

Jorge Bergoglio a confié lors d'une interview avec la télévision hispanophone Telemundo que cette pneumonie avait été traitée "à temps". "Si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été bien plus grave", a-t-il affirmé.

Quant à ses douleurs au genou, qui l'obligent à se déplacer en fauteuil roulant ou à l'aide d'une canne, il a indiqué se sentir "beaucoup mieux". "Certains jours sont plus douloureux que d'autres, comme aujourd'hui, mais cela fait partie de la récupération", a-t-il affirmé.

Interrogé sur sa santé fin avril, au retour d'un voyage en Hongrie, le pape avait fait part de son intention de continuer à voyager: il doit se rendre à Lisbonne du 2 au 6 août pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) puis à Marseille en septembre, ainsi qu'en Mongolie.