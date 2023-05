Les États-Unis et l'Arabie saoudite constatent un meilleur respect du cessez-le-feu au Soudan

"Bien que l'on ait observé l'utilisation d'avions militaires et des tirs isolés à Khartoum, la situation s'est améliorée à partir du 24 mai"

L'Arabie saoudite et les États-Unis ont déclaré vendredi que les parties belligérantes du Soudan respectaient mieux le cessez-le-feu, malgré des informations faisant état de combats sporadiques de la part des habitants de Khartoum et d'affrontements dans d'autres régions du pays, a rapporté l'agence de presse Reuters.

Les deux pays surveillent une trêve de sept jours entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) qui a débuté lundi et qui vise à permettre l'accès à l'aide humanitaire et aux services de base.

"Bien que l'on ait observé l'utilisation d'avions militaires et des tirs isolés à Khartoum, la situation s'est améliorée à partir du 24 mai", indique un communiqué américano-saoudien. Les représentants saoudiens et américains "ont mis en garde les parties contre de nouvelles violations et les ont implorées de mieux respecter le cessez-le-feu le 25 mai, ce qu'elles ont fait", ajoute le communiqué.

AFP Un véhicule des paramilitaires des Forces de soutien rapide à Khartoum

Quelque 1,3 million de personnes ont fui les combats, qui résultent d'une lutte de pouvoir entre les rivaux militaires, et ont cherché refuge au Soudan ou dans les États voisins. Le ministère de la santé a déclaré qu'au moins 730 personnes avaient été tuées, bien que le chiffre réel soit probablement beaucoup plus élevé.

Ceux qui restent à Khartoum souffrent de coupures d'eau et d'électricité, d'un effondrement des services de santé et d'une réduction des communications. De nombreuses maisons, en particulier dans les quartiers aisés de la capitale, ont été dévalisées et pillées.