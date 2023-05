La France et les Etats-Unis dénoncent les activités de "prolifération" de l'Iran

"La prolifération de missiles balistiques par l'Iran posent une menace sérieuse à la sécurité régionale et internationale"

Les Etats-Unis ont à nouveau dénoncé jeudi les activités de "prolifération" de l'Iran, qui a dévoilé un nouveau missile balistique d'une portée de 2.000 kilomètres et capable de transporter des ogives pesant plus d'une tonne.

"Comme nous l'avons clairement dit, le développement et la prolifération de missiles balistiques par l'Iran posent une menace sérieuse à la sécurité régionale et internationale", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller. Il a souligné que malgré les restrictions imposées par la communauté internationale, l'Iran "continue d'acquérir des technologies liées aux missiles balistiques de fournisseurs étrangers et de mener des tests de missiles balistiques" en violation des résolutions de l'ONU.

"Escalade nucléaire"

"L'Iran est engagé dans une escalade nucléaire extrêmement préoccupante", a déploré de son côté la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, réagissant à la présentation par le ministère iranien de la Défense d'un nouveau missile balistique d'une portée de 2.000 kilomètres. Anne-Claire Legendre a également relevé "les risques sérieux et accrus de prolifération sans aucune justification civile crédible" lors d'un point presse. "La France condamne cette nouvelle violation de la résolution 2231 adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies", a-t-elle dit.