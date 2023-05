Brésil : Lula décline une invitation de Poutine à se rendre en Russie

"Le Brésil, tout comme l'Inde, l'Indonésie et la Chine, était disposé à dialoguer avec les deux parties prenantes au conflit en vue de parvenir à la paix"

Le président brésilien Lula a décliné vendredi une invitation à se rendre à Saint-Pétersbourg, au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine, après son rendez-vous manqué avec le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet du G7.

"J'ai remercié (Poutine) de son invitation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg" du 14 au 17 juin "et je lui ai répondu que je ne pouvais pas me rendre en Russie en ce moment", a tweeté Luiz Inacio Lula da Silva. "Mais je lui ai redit que le Brésil, tout comme l'Inde, l'Indonésie et la Chine, était disposé à dialoguer avec les deux parties prenantes au conflit en vue de parvenir à la paix", a-t-il ajouté.

Contrairement à plusieurs puissances occidentales, le Brésil n'a jamais imposé de sanctions financières à la Russie ni accepté de fournir des munitions à Kiev. Brasilia tente de se positionner en tant que médiateur.

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Lula a suscité la polémique en affirmant à plusieurs reprises que les responsabilités du conflit étaient partagées, même s'il a récemment condamné l'invasion russe de l'Ukraine.

A l'issue du sommet du G7 à Hiroshima, le président brésilien s'était dit "contrarié" de ne pas avoir discuté en tête-à-tête avec M. Zelensky. Il avait toutefois ajouté qu'il ne voyait pas l'intérêt de rencontrer son homologue ukrainien dans l'immédiat, estimant que ni lui ni Vladimir Poutine ne souhaitaient la paix.