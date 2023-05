Téhéran accuse Zelensky de critiquer l'Iran pour obtenir plus d'armes

Téhéran a indiqué avoir fourni des drones à Moscou avant l'offensive en Ukraine

Téhéran a accusé samedi le président ukrainien, Volodomyr Zelensky, de critiquer l'Iran dans le but d'obtenir plus d'aides et d'armes de la part des Occidentaux dans le conflit contre la Russie.

La diplomatie iranienne réagissait à une vidéo diffusée mercredi, dans laquelle le dirigeant ukrainien appelle le "peuple iranien" à faire pression sur son gouvernement pour qu'il s'éloigne de la "terreur russe" et cesse de livrer des drones pour mener des attaques de grande ampleur en Ukraine.

"La répétition de fausses allégations du président ukrainien contre le gouvernement et le peuple iraniens" vise à "attirer le plus possible d'armes et d'aide financière des pays occidentaux", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani.

Louise Delmotte/AFP

Dans sa vidéo, sous-titrée en persan, Voldymyr Zelensky dénonce le fait que, lorsqu'un drone Shahed 136, de fabrication iranienne, "frappe un dortoir avec des étudiants, des gens meurent, un incendie se déclare, des sauveteurs arrivent, puis, quelques minutes plus tard, un seconde Shahed frappe pour tuer des sauveteurs".

Après une série de bombardements nocturnes, l'Ukraine a annoncé avoir abattu près de 60 drones Shahed pendant les nuits de jeudi et vendredi.

"Vos Shahed qui terrorisent l'Ukraine chaque nuit signifient que le peuple iranien est poussé de plus en plus dans le côté obscur de l'histoire", a déclaré M. Zelensky dans sa vidéo, relayée sur les réseaux sociaux en Iran.

Téhéran a indiqué avoir fourni des drones à Moscou, mais a assuré que ces livraisons avaient eu lieu avant l'offensive en Ukraine. "La République islamique a toujours déclaré être opposée à la guerre en Ukraine", a répété samedi Nasser Kanani.