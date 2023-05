Le pape François rencontre Martin Scorsese

M. Scorsese avait rencontré le pape François en 2016,

Le pape François s'est adressé samedi à une conférence à laquelle participaient d'éminents artistes et réalisateurs, dont Martin Scorsese, après avoir été souffrant.

Reprenant ses fonctions samedi, François a prononcé un discours lors de l'événement au Vatican, intitulé "L'esthétique globale de l'imagination catholique".

Evoquant son amour pour la littérature, il a déclaré: "Les mots de ces auteurs m'ont aidé à me comprendre, à comprendre le monde et mon peuple, mais aussi à comprendre plus profondément le cœur humain, ma vie personnelle de foi et mon travail pastoral, même dans mon ministère actuel."

Theo Wargo (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives) Le réalisateur Martin Scorsese

Le célèbre réalisateur Martin Scorsese et sa famille faisaient partie du public d'écrivains, de poètes et d'autres artistes internationaux présents à la conférence.

M. Scorsese a rencontré le pape François en 2016, lors d'une audience privée au cours de laquelle ils ont discuté de son film "Silence", sur les chrétiens persécutés dans le Japon du XVIIe siècle.