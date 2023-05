Ukraine : Volodymyr Zelensky veut imposer des sanctions à l'Iran

La mesure est une réaction à l'approvisionnement en armes de Moscou par Téhéran, destinées à être utilisées dans le conflit contre l'Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a introduit un projet de loi visant à imposer des sanctions à l'Iran pour une durée de 50 ans, a annoncé dimanche son chef de cabinet, Andriy Yermak. Cette initiative serait une réaction à l'approvisionnement en armes de Moscou par l'Iran, destinées à être utilisées dans le conflit contre l'Ukraine.

Si ce projet est adopté par le parlement ukrainien, il empêcherait le transit des marchandises iraniennes à travers l'Ukraine et l'utilisation de son espace aérien. Il imposerait également des sanctions commerciales, financières et technologiques à l'Iran et à ses citoyens.

L'année dernière, les États-Unis ont indiqué posséder des informations selon lesquelles la Russie s'approvisionnerait en drones auprès de l'Iran. Il a été rapporté par la suite que l'Iran avait commencé à former les Russes à l'usage de ses drones. Cependant, la Russie aurait rencontré de "nombreux dysfonctionnements" et des problèmes techniques avec les drones achetés à l'Iran.

Israeli president Isaac Herzog Spokesperson office Des drones explosifs iraniens de type "Shahad-136"

En septembre, l'Ukraine a signalé les premières attaques russes effectuées avec des drones iraniens, ciblant le sud du pays, y compris la ville stratégique d'Odessa sur la mer Noire. Début d'octobre, des drones iraniens auraient aussi été utilisés lors d'une attaque dans la ville ukrainienne de Bila Tserkva, située au sud-ouest de la capitale, Kiev.

La semaine dernière, M. Zelensky a dénoncé l'Iran pour la fourniture de drones à la Russie, déclarant que le "soutien de Téhéran au mal ne peut être nié" et s'adressant directement aux Iraniens : "Pourquoi voulez-vous être complices de la terreur russe ?

"Lorsqu'un drone iranien tue une jeune fille ukrainienne enceinte et son mari dans leur maison, pourquoi vous, les mères et les pères en Iran, avez-vous besoin de cela ?", a-t-il ajouté

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a répondu samedi que la "répétition de fausses affirmations" du président ukrainien contre la République islamique était "en harmonie avec la propagande et la guerre médiatique de l'axe anti-iranien".