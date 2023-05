Une association de rabbins américains demande la libération immédiate d'Evan Gershkovich

L’Alliance rabbinique d'Amérique, qui compte environ 950 rabbins orthodoxes, demande à la Russie de "rendre immédiatement justice en libérant Evan Gershkovich"

Une association qui regroupe des rabbins orthodoxes américains a demandé au gouvernement russe de libérer le journaliste juif américain du Wall Street Journal, Evan Gershkovich. La Russie doit "rendre immédiatement justice en libérant Evan Gershkovich", a déclaré dimanche dans un communiqué, l’Alliance rabbinique d'Amérique qui compte environ 950 rabbins orthodoxes et qui s’exprime régulièrement sur les affaires publiques américaines et israéliennes.

DIMITAR DILKOFF / AFP Evan Gershkovich

"En tant qu'Américains, nous condamnons la façon dont notre concitoyen, Evan Gershkovich, a été illégalement arrêté et détenu par les autorités russes", est-il écrit dans le communiqué, rapporté par la Jewish Telegraphic Agency. "En tant que Juifs, nous sommes offensés par l'apparente résurgence de l'antisémitisme gouvernemental russe. En tant que rabbins, nous protestons contre cette injustice et demandons à la Russie de faire ce qui est juste et moral et de libérer immédiatement Evan Gershkovich, afin qu'il puisse retourner en toute sécurité auprès de sa famille", poursuit le communiqué.

Depuis son arrestation, les Juifs américains et du monde demandent la libération du journaliste, et lui expriment leur soutien. Début mai, la Fédération juive d'Amérique du Nord a notamment organisé un grand rassemblement pour réclamer la libération d'Evan Gershkovich.

SAUL LOEB / AFP Le président américain Joe Biden apporte son soutien à Evan Gershkovich

Evan Gershkovich, journaliste du Wall Street Journal âgé de 31 ans, a été arrêté il y a deux mois pour espionnage dans la ville d’Ekaterinbourg, la quatrième ville de Russie et l'un des centres industriels du pays. Les charges d’espionnage sont rejetées par le journaliste lui-même, le Wall Street Journal et le gouvernement américain. La semaine dernière, sa détention provisoire a été prolongée jusqu'à la fin du mois d'août et il risque une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans dans une colonie pénitentiaire.