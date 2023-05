L'humanité menacée d'extinction par l'IA, selon des experts

La lutte contre les risques liés à l'IA devrait être "une priorité mondiale, au même titre que les pandémies et les guerres nucléaires"

Le développement de l'intelligence artificielle constitue une menace d'extinction pour l'humanité : cet avertissement a été émis non par les plus virulents détracteurs de l'IA, mais par des chefs d'entreprise et experts de premier plan dans ce domaine. Parmi eux, le PDG d'OpenAI Sam Altman, "le père" de ChatGPT.

Dans une déclaration mise en ligne ce mardi sur le site de l'ONG Center for IA Safety, ces spécialistes affirment que pour parer à un tel danger, la lutte contre les risques liés à l'intelligence artificielle devrait être "une priorité mondiale, au même titre que les pandémies et les guerres nucléaires".

Auditionné par le Congrès américain en milieu de mois, Sam Altman avait d'ailleurs imploré les membres de celui-ci de réguler sans tarder l'intelligence artificielle. En pleine "tournée mondiale" selon ses propres mots pour alerter des risques liés à l'IA, le dirigeant d'OpenAI était en France cette semaine pour rencontrer Emmanuel Macron. La semaine prochaine, c'est en Israël qu'il posera ses valises.

En mars, Elon Musk, qui a cofondé OpenAI, s'était alarmé des dangers de ces technologies pour l'humanité, appelant à un moratoire de six mois dans la recherche sur les IA les plus puissantes.