Un avion de chasse chinois a effectué une manœuvre "inutilement agressive", estiment les États-Unis

Cet évènement fait suite à ce que les USA ont qualifié de tendance récente à un comportement de plus en plus dangereux de la part des avions militaires chinois

L’avion chinois J-16 qui avait effectué une manœuvre forçant un avion américain RC-135 à voler à travers ses turbulences de sillage la semaine dernière, a été considérée comme une "agression inutile" par le commandement militaire américain responsable de l'Indo-Pacifique. "Les États-Unis continueront de voler, de naviguer et d'opérer en toute sécurité et de manière responsable, partout où le droit international le permet", indique le commandement militaire dans un communiqué.

STR / AFP Avions de chasse chinois en mer de Chine

L'incident s'est produit avant que la Chine ne refuse de rencontrer le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, en marge du sommet sur la sécurité asiatique qui s'est tenu à Singapour cette semaine. Cet évènement fait suite à ce que les États-Unis ont qualifié de tendance récente à un comportement de plus en plus dangereux de la part des avions militaires chinois.

En décembre, un avion militaire chinois s'est approché à quelques mètres d'un avion de l'US Air Force et l'a forcé à prendre des mesures pour éviter une collision dans l'espace aérien international.

AP Photo/Susan Walsh, File Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin

Les relations entre la Chine et les États-Unis sont tendues, les deux plus grandes économies du monde s'affrontant sur des sujets aussi variés que Taïwan, le respect des droits de l'homme par la Chine ou ses activités militaires en mer de Chine méridionale. La Chine a quant à elle déclaré à de nombreuses reprises que l'envoi par les États-Unis de navires et d'avions en mer de Chine méridionale nuisait à la paix.