Pourparlers secrets entre le PM du Qatar et le chef des talibans sur l'Afghanistan

Le premier ministre qatari s'est entretenu secrètement avec le chef des talibans ce mois-ci au sujet de la résolution des tensions avec la communauté internationale, ce qui témoigne d'une nouvelle volonté des dirigeants afghans de discuter des moyens de mettre fin à leur isolement.

La rencontre du 12 mai à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, entre le premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman al-Thani et Haibatullah Akhunzada est la première que le chef des talibans a tenue avec un dirigeant étranger.

L'administration du président américain Joe Biden a été informée des entretiens et "coordonne toutes les questions abordées" par les deux hommes, y compris la poursuite du dialogue avec les talibans.

D'autres questions soulevées par Cheikh Mohammed et Haibatullah portaient sur la nécessité de mettre fin à l'interdiction par les talibans de l'éducation des filles et de l'emploi des femmes.

Wakil KOHSAR / AFP Des étudiantes afghanes arrêtées par le personnel de sécurité taliban d'une université à Kaboul

Cette rencontre représente un succès diplomatique pour le Qatar, qui a critiqué les restrictions imposées par les talibans aux femmes tout en utilisant ses liens de longue date avec le mouvement islamiste pour inciter la communauté internationale à s'engager davantage auprès de Kaboul.

Les États-Unis ont demandé aux talibans de mettre fin à l'interdiction de scolariser les filles et de faire travailler les femmes, y compris pour les agences des Nations unies et les groupes humanitaires, de rétablir leur liberté de mouvement et d'intégrer au gouvernement des Afghans n'appartenant pas aux rangs des talibans.