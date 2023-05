Yoav Galant a remercié le général Kurilla pour sa grande contribution à la coopération en cours et aux liens profonds entre les États-Unis et Israël

Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a rencontré le commandant américain du CENTCOM, le général Michael Erik Kurilla, au siège du ministère de la Défense à Tel Aviv.

Le ministre Gallant a informé le général Kurilla du lancement de l'exercice de l'armée israélienne, "Firm Hand", qui simule une menace sur plusieurs fronts contre l'État d'Israël.

Yoav Galant a remercié le général Kurilla pour sa grande contribution à la coopération en cours et aux liens profonds entre les États-Unis et Israël. Il a également souligné l'importance de l'engagement des États-Unis pour assurer la stabilité et élargir le cercle de la paix au Moyen-Orient.

Le ministre Galant a également évoqué l'importance des exercices conjoints entre les États-Unis et Israël, ainsi que l'approfondissement de la coopération entre les armées et les établissements de défense respectifs.

Le ministre et le chef de l'état-major général de Tsahal ont également présenté les résultats de la récente opération "Bouclier et Flèche" à Gaza, notamment l'élimination de hauts responsables de l'organisation terroriste du Jihad islamique.