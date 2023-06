L'Iran se prépare à attaquer les troupes américaines en Syrie tout en coopérant avec la Russie (média)

Ces nouveaux éléments pourraient mener l'Iran et les Etats-Unis à une confrontation directe

L'Iran fournit des armes aux forces armées en Syrie et se prépare à attaquer des soldats américains dans le pays tout en coopérant avec la Russie sur une stratégie plus large d'éloigner les Américains dans la région, a rapporté jeudi le Washington Post selon des documents classifiés divulgués au journal.

Selon le quotidien américain, l'Iran et ses alliés entraînent les forces armées à utiliser de puissantes bombes spécialement conçues pour cibler les véhicules militaires américains et tuer le personnel militaire. Ces initiatives pourraient rapprocher l'Iran d'une confrontation directe avec les États-Unis après avoir déjà attaqué six militaires américains avec des drones.

AP Photo/Vahid Salem Le drapeau national iranien à Téhéran, Iran, le 31 mars 2020

Brett McGurk, conseiller principal du président américain Joe Biden pour les affaires du Moyen-Orient, s'est rendu secrètement à Oman il y a environ trois semaines et a discuté avec des responsables locaux de la possibilité d'entreprendre une démarche diplomatique avec l'Iran concernant son nucléaire programme, selon les documents divulgués.

Cette visite intervient après que l'agence de presse iranienne "Mehr" a affirmé que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait clos deux enquêtes contre l'Iran pour des violations dans le cadre du programme nucléaire. Selon l'AIEA, l'une des enquêtes portait sur la découverte d'uranium enrichi à hauteur de 83,7 %. En outre, l'Iran affirme que l'AIEA a clos une enquête sur une autre affaire, liée au site qu'Israël a révélé en 2019, dans le sud-ouest de l'Iran.