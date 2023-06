Les BRICS cherchent à élargir leur bloc

Les pays émergents ont été "abandonnés par les États riches et les institutions mondiales au cours du Covid-19"

Des hauts responsables de plus d'une douzaine de pays, dont l'Arabie saoudite et l'Iran, ont rencontré vendredi le bloc des BRICS, qui regroupe les principales économies émergentes, afin d'approfondir leurs liens et de se positionner comme un contrepoids à l'Occident.

Les BRICS, qui se composent actuellement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, envisagent d'élargir leur composition, et un nombre croissant de pays ont manifesté leur intérêt pour y adhérer.

Dans son discours d'ouverture, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a présenté le bloc comme le "champion du monde" en développement, qui, selon elle, a été "abandonné par les États riches et les institutions mondiales au cours du Covid-19". "Le monde a échoué dans sa coopération. Les pays développés n'ont jamais respecté leurs engagements envers le monde en développement et tentent de transférer toute la responsabilité au Sud", a affirmé Mme Pandor.

L'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Cuba, la République démocratique du Congo, les Comores, le Gabon et le Kazakhstan ont tous envoyé des représentants pour les discussions dites des "amis des BRICS", selon un programme officiel. L'Égypte, l'Argentine, le Bangladesh, la Guinée-Bissau et l'Indonésie y participent virtuellement, selon Reuters. "Les BRICS, c'est l'histoire d'une réussite", a déclaré le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira. "Le groupe est également une marque et un atout, nous devons donc en prendre soin".

Les préparatifs du sommet se sont déroulés sous le signe de la controverse en raison de la possible participation du président russe Vladimir Poutine, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud ferait l'objet de pressions pour arrêter M. Poutine s'il se rendait au sommet.