Une responsable US discute des questions du Moyen-Orient et de la coopération militaire avec i24NEWS

La secrétaire adjointe à la défense des États-Unis pour le Moyen-Orient, Dana Stroul, s'est entretenue avec i24NEWS sur la coopération entre les armées américaine et israélienne et leurs partenaires régionaux, ainsi que sur les développements actuels de la géopolitique au Moyen-Orient, y compris la menace nucléaire iranienne toujours bien présente.

En commençant par la possibilité que l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël et le rôle que joue le Pentagone dans cette éventualité, Dana Stroul a déclaré à i24NEWS que Washington "travaille tous les jours pour offrir des opportunités à nos partenaires israéliens et saoudiens de travailler ensemble pour le bien de la région".

"Qu'il s'agisse de partager des renseignements, d'explorer ce à quoi ressemble une défense aérienne et antimissile intégrée, ou encore d'étendre la connaissance du domaine maritime, il s'agit de choses que le Pentagone pense être bénéfiques pour Israël, l'Arabie saoudite et tous nos partenaires dans la région et qui contribuent de manière positive à la sécurité et à la stabilité," a-t-elle dit.

Alors que la normalisation israélo-saoudienne constituerait un changement radical dans la géopolitique régionale, Riyad s'en tient à sa demande qu'Israël reconnaisse d'abord un État palestinien indépendant, avec des garanties de sécurité de la part de Washington.

"Il est dans notre intérêt de nous assurer que tous nos partenaires, y compris l'Arabie saoudite, disposent de ce dont ils ont besoin pour se défendre et pour contribuer aux objectifs de sécurité régionale", a poursuivi Mme Stroul.

Dana Stroul a poursuivi en évoquant "l'importance de l'entrée d'Israël dans la zone de responsabilité du Commandement central américain (CENTCOM)", après que celui-ci a été transféré du Commandement européen il y a plusieurs années, et la manière dont il était lié aux efforts déployés pour favoriser la normalisation de l'État juif dans la région.

"Il s'agit d'un véritable changement stratégique dans la manière dont les États-Unis peuvent s'associer à Israël et à leurs partenaires arabes dans la région pour promouvoir la sécurité et la stabilité. Le CENTCOM dispose d'une plateforme large et profonde d'exercices, d'engagements, d'échanges de renseignements, de programmes de coopération en matière de sécurité, et dans tous les domaines, nous nous efforçons d'intégrer Israël dans toutes ces activités."

Elle a également noté que c'était une "décision brillante" de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump de transférer Israël dans le CENTCOM.

"Nous pensons que cette transition se déroule de manière fantastique. Regardez combien de fois [le commandant du CENTCOM], le général [Michael] Kurilla, s'est rendu en Israël pour consulter nos partenaires de Tsahal - la force la plus apte au combat et la plus crédible au combat dont dispose le CENTCOM parmi tous les partenaires avec lesquels il travaille au Moyen-Orient."

"Nous devons travailler ensemble pour être prêts à répondre à toute une série de scénarios, y compris les activités déstabilisatrices de l'Iran", a-t-elle ajouté. "Je tiens à souligner l'engagement absolu de M. Biden à ce que l'Iran ne se dote pas d'une arme nucléaire", a-t-elle déclaré, précisant que M. Biden privilégiait la diplomatie pour faire face aux dangereuses avancées nucléaires de l'Iran.

"Nous travaillons constamment avec nos homologues israéliens sur la manière dont nous pouvons tirer parti de leurs technologies de pointe", a-t-elle poursuivi. "Les États-Unis apprennent autant d'Israël qu'Israël apprend des États-Unis. Et il ne s'agit pas seulement du Dôme de fer. Il s'agit de ce qu'Israël a réalisé avec un système de défense aérienne à plusieurs niveaux, et de l'expertise qu'il met en œuvre chaque jour pour protéger la vie de ses civils."

En réponse à une question portant sur les divisions intérieures en Israël au cours des derniers mois - principalement dues à la réforme du système judiciaire - Mme Stroul a fait référence à la visite de M. Austin en Israël en mars dernier, au cours de laquelle il a souligné la "force du partenariat entre Israël et les États-Unis", qui, selon elle, "repose sur des valeurs partagées".