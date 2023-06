Des Australiens liés à l'EI et détenus en Syrie lancent une demande de rapatriement

Le groupe d'aide Save the Children Australia a déposé une plainte au nom de neuf femmes et 17 enfants

Des groupes de femmes et d'enfants australiens bloqués dans des camps de détention en Syrie ont lancé lundi une tentative juridique conjointe pour être rapatriés. Les 17 enfants et les neuf femmes ont passé des années à attendre dans les camps d'Al-Hol et de Roj dans le nord-est de la Syrie contrôlé par les Kurdes, après la chute du groupe État islamique en 2019.

Dans de nombreux cas, les citoyens australiens sont les épouses, les fils et les filles de combattants de de l'EI, qui ont forcé leurs familles à vivre dans le califat autoproclamé du groupe djihadiste.

L'organisation humanitaire Save the Children Australia a déposé une plainte au nom des femmes et des enfants, affirmant que le gouvernement était "moralement et légalement" obligé de les rapatrier. "Après avoir passé quatre ans à vivre dans des conditions difficiles, ces citoyens australiens en Syrie n'ont pas choisi en premier lieu d'intenter une action en justice", a déclaré Matt Tinkler, directeur général de STCA. "Chaque jour où ces enfants australiens restent en Syrie est un jour de plus où leur sécurité et leur bien-être sont menacés.

En octobre de l'année dernière, le gouvernement australien a rapatrié quatre femmes et 13 enfants des camps. M. Tinkler a déclaré qu'il y avait initialement des espoirs que d'autres missions de sauvetage suivraient, mais qu'ils s'étaient lentement estompés face à "l'inaction" du gouvernement.