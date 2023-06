"Israël et les États-Unis ne sont pas d'accord sur la manière de contrecarrer le menace iranienne" (Gilad Erdan)

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU révèle l'existence d'un différend entre les alliés

L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Erdan, a admis ce lundi lors d'une interview accordée à la radio israélienne Galatz qu'il y a un désaccord entre Israël et les États-Unis sur la manière de contrecarrer la menace iranienne.

"Israël et les États-Unis ne sont pas d'accord sur la manière d'arrêter l'Iran", a admis l'ambassadeur qui a déclaré que "les positions d'Israël se sont révélées correctes dans le passé." De plus, l'ambassadeur a affirmé que "l'Iran est plus proche que jamais de l'obtention d'armes nucléaires et représente un danger pour le monde entier".

Ces mots ont été prononcés dans le contexte de la possibilité d'un accord entre les États-Unis et l'Iran concernant le programme nucléaire iranien. Le week-end dernier, le chef de l'Assemblée nationale Tzachi Hanegbi et le ministre Ron Dermer se sont envolés pour Washington pour discuter de la question des représentants du gouvernement.

Dans l'ombre des progrès iraniens concernant son programme nucléaire, les tensions augmentent dans la région face à la possibilité d'une escalade qui conduira à une confrontation directe entre Israël et la République islamique.

"Il y a d'éventuels développements négatifs à l'horizon qui pourraient conduire à une action", a affirmé la semaine dernière le chef d'état-major Herzi Halevi.