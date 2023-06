"Ils évitent de voter pour nous" : les Palestiniens s'inquiètent du manque de soutien de l'UE

"Les puissances de l'Union européenne s'abstiennent de voter en faveur des Palestiniens dans les forums internationaux"

L'ambassadeur de l'Autorité palestinienne auprès de l'Union européenne, Abd al-Rahim al-Fara, s'est entretenu avec l'agence de presse palestinienne "Tsada" et a déclaré que "les pays de l'Union européenne s'abstiennent de voter en faveur des Palestiniens dans les forums internationaux". "La chute brutale du nombre de voix nous soutenant est incompréhensible, et nous essayons de comprendre ce qui l'a provoquée", a-t-il affirmé.

L'ambassadeur a également affirmé que "le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a toujours été clair et ouvert sur tout ce qui concerne les Palestiniens, à commencer par la construction dans les colonies et la politique du gouvernement israélien".

Frederick FLORIN / AFP

"Nous essayons d'exhorter la Commission à revenir au respect des principes du droit international et des principes sur lesquels repose l'Union européenne. Quand on parle de superpuissances, cela affecte évidemment aussi les autres États membres de l'Union européenne", a poursuivi le diplomate palestinien.

Cependant, il a noté que "nous constatons que de nombreux pays au sein de l'Union européenne votent en faveur des Palestiniens et reconnaissent leurs droits, et essaient également d'être présents sur cette question. Nous espérons que ces pays, mais surtout les puissances, et l'Allemagne en particulier, reviendront à leurs nouvelles positions."

Le diplomate palestinien a évoqué la France en soutenant l'existence "de signaux clairs de Paris" en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien, qui "aiderait également de nombreux petits pays de l'Union à faire un pas similaire et à nous reconnaître en tant qu'État", a-t-il ajouté.

Plusieurs pays de l'Union avec lesquels nous avons discuté de la raison de la non-reconnaissance d'un État palestinien ont déclaré qu'ils attendaient la reconnaissance de la France. Nous espérons qu'il nous reconnaîtra à l'avenir", a-t-il lancé.

"Si l'Union européenne ne prend pas de véritables mesures, qui incluent l'imposition de sanctions contre Israël et l'entreprise de colonisation, ainsi que le refus de la citoyenneté européenne aux colons, toutes les déclarations resteront de simples mots et n'affecteront pas le gouvernement israélien", a conclu le diplomate palestinien.