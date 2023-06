"Israël doit formuler une politique sur l'intelligence artificielle"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué l'intelligence artificielle avec le milliardaire Elon Musk lors d'un entretien téléphonique, a annoncé son bureau lundi.

"Nous sommes au début d'une nouvelle ère pour l'humanité, l'ère de l'intelligence artificielle. Les choses changent à une vitesse vertigineuse et Israël doit formuler une politique nationale sur cette question", a déclaré M. Netanyahou.

"Dimanche soir, j'ai eu une longue conversation avec Elon Musk, une personne dont j'apprécie beaucoup l'intelligence et la contribution à l'humanité. Il a parlé longuement de deux choses : la nécessité pour les gouvernements de comprendre à la fois les opportunités et les dangers de l'intelligence artificielle. Il a également estimé qu'Israël pouvait devenir un élément important en la matière dans le monde. Je suis certain que c'est vrai et que nous le serons", a-t-il affirmé.

Haim Zach / GPO Benjamin Netanyahou pendant une conférence à Jérusalem (Haim Zach / GPO)

Le Premier ministre israélien s'est également entretenu avec Sam Altman, le président et co-fondateur d’Open AI. "Je me suis également entretenu avec Sam Altman, qui a lui aussi estimé qu'Israël pouvait devenir un facteur important dans le monde dans ce domaine. J'ai l'intention de réunir des groupes de réflexion dans les prochains jours pour discuter d'une politique nationale en matière d'intelligence artificielle, tant dans le domaine civil que dans celui de la sécurité", a indiqué M. Netanyahou.

"Comme nous avons fait d'Israël une puissance nationale dans le domaine de la cybernétique, nous ferons de même dans le domaine de l'intelligence artificielle", a-t-il conclu.